Coquimbo Unido comenzó de la mejor manera su participación en la Copa Sudamericana 2020 y se impuso 3-0 al Aragua de Venezuela. El elenco nortino hizo un inteligente segundo tiempo y gracias al ingreso de Mauricio Pinilla, desniveló el partido a su favor.

Rubén Farfán, autor del tercer gol aurinegro, conversó con Deportes en Agricultura y manifestó sus sensaciones tras el triunfal debut. “Estamos contentos por el primer paso que dimos, era importante pegar el golpe en casa con nuestra gente”, expresó.

Sin embargo, a pesar de la diferencia del marcador, el delantero llamó a la mesura para la revancha del 18 de febrero. “Hay que estar tranquilos porque todavía queda la vuelta. La llave no está cerrada, allá (en Venezuela) será muy difícil, pero tenemos que hacer un partido inteligente”, dijo.

“Para mis compañeros que no habían jugado copa internacional, fue muy lindo lo de ayer”, agregó el ex Deportes Temuco, quien sostuvo que no pueden descuidarse en el Campeonato Nacional. “Vamos paso a paso, no podemos regalar nada en ninguno de los dos campeonatos“, manifestó.