Se esperaba más de él: los pálidos números de Iván Morales en Colo Colo

Mucha sorpresa causó la postura de Iván Morales, quien este miércoles confesó sus deseos de irse de Colo Colo. “El club tiene que pensar que no puedo jugar dos o tres partidos. Ojalá piensen en mi carrera y no en ellos. Quiero partir, hace tiempo que vienen pasando cosas y el club le da prioridades a jugadores que vienen de afuera. Quiero jugar y tener continuidad… si no se puede en Colo Colo, en otro club”, dijo en la salida de una clínica a la cual acudió para hacerse exámenes médicos por una lesión muscular.

En caso de concretarse su salida, el delantero terminaría así una etapa en Macul que comenzó el 21 de agosto de 2016 cuando debutó oficialmente de la mano de Pablo Guede. Ese día ingresó a los 62′ por Andrés Vilches en el 2-2 ante Huachipato.

El oriundo de Longaví registra 55 partidos con la camiseta del “Cacique” y apenas 11 goles, con un mezquino promedio de 0,2 y muy por debajo de las expectativas si se considera que es una de las apuestas de la institución.

De todas formas tiene a su haber cinco títulos con la escuadra de Macul desglosados en dos Copas Chile (2016, 2019), dos Supercopa (2017, 2018) y un Torneo Nacional (2017).