Mario Salas le respondió a Iván Morales y le abrió las puertas a un último refuerzo

Luego de una semana de silencio, este jueves reaparecieron las conferencias de prensa en Colo Colo y el que sacó el habla fue Mario Salas. Uno de los temas que abordó el técnico fue el descontento de Iván Morales, quien manifestó sus deseos de irse de Macul.

¿Qué dijo el “Comandante”? No he conversado con él, pero leí algunas cosas. Hay una situación protocolar que manejamos; las salidas del club me las comunica Marcelo (Espina) y no ha existido eso respecto a Iván. No conversé con él, está lesionado, pero sigue siendo parte del club”, expresó.

Sin embargo, no se cerró a una hipotética salida del joven atacante. “Si existe la posibilidad, se verá. No emitiré juicios de mis jugadores. No les respondo a través de la prensa“, dijo.

Salas también abordó el cambio de estadio para el partido ante Audax Italiano, que finalmente se disputará el domingo a las 18 horas en el Estadio Nacional. “Más que preocuparse por el estadio, lo que más nos preocupa es Audax Italiano y lo que pueden hacer sus jugadores y ser pasto natural o sintético pasa a segundo plano. Llegamos con la idea que se juega el partido”, manifestó.

¿Puede llegar un último jugador al plantel? “Estamos tratando de traer un defensa central, ese es nuestro objetivo”, ratificó. Además se refirió a los hechos de violencia sucedidos en Ñuñoa y San Carlos de Apoquindo. “Las leyes y los reglamentos están escritos. Me parece que la U y la UC tomaron decisiones drásticas y está bien. Cuando se manifiestan de forma violenta, se rompen normas y leyes escritas”, complementó.