La furiosa reacción de los hinchas del FC Barcelona luego de que Arturo Vidal no jugara en Copa del Rey

Parecía que Arturo Vidal volvía a las canchas en el duelo del jueves ante el Athletic de Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey, tras recuperarse de la lesión que lo dejó el fin de semana pasado fuera del duelo ante el Levante. Sin embargo, el volante chileno se tuvo que conformar con ver desde el banco de suplentes la agónica y dolorosa derrota en San Mamés que dejó a los catalanes eliminados del certamen.

Y los hinchas del conjunto blaugrana reaccionaron molestos en redes sociales porque el seleccionado criollo no vio acción ante el conjunto vasco.

Aunque algunos deslizaron la opción de que el “King” no estaba cien por ciento recuperado de sus molestias físicas, la mayoría de los fanáticos apuntó a que el técnico Quique Setién se equivocó por no alinear al ex Juventus y Bayern Múnich.

“Si fue decisión de Setien, no lo entiendo no tenemos 9 y el junto a Messi y Griezmann, son los que más aportan en cuanto a goles“, y “Este partido tenía todas las características para tirar a Arturo Vidal a la candela“, fueron algunos de los mensajes.

Tras el fracaso de quedar eliminados de la Copa del Rey, ahora el Barcelona y Vidal solamente tendrán que enfocarse en la Champions League y la Liga española.