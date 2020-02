Colo Colo sumó su segunda derrota consecutiva y se entrampó en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2020. El cuadro albo cayó 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional y mostró un opaco nivel con el cual nunca le encontró la vuelta al trámite del partido.

Luego del pitazo final, todas las críticas e insultos de los hinchas situados en la tribuna preferencial iban dirigidos a Mario Salas, a tal punto de que pedían la salida del DT. Sin embargo, desde Blanco y Negro blindaron al técnico.

“No esperábamos tener tres puntos a esta altura del campeonato. Nos afecta en todos los sentidos, pero no hemos tocado el tema de la continuidad de Mario. Evidentemente nos gustaría tener más puntos, pero eso no hace que cada vez que el resultado no sea el que queramos, tengamos que salir a replantearnos. El respaldo no se necesita, ellos están ahí y deben seguir trabajando”, dijo el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls.

El directivo, además, se refirió al próximo encuentro frente a Universidad Católica y la posibilidad de cambiar el horario por motivos de seguridad. “El partido está fijado a las 18 horas. El presidente de Universidad Católica (Juan Tagle) se equivocó en dar una información, no hemos recibido ninguna solicitud de cambiar la hora. Hicimos la solicitud de 40 mil personas y hasta el momento solo tenemos el 50% de venta autorizada por la Intendencia. El próximo martes deberíamos tener la confirmación del estadio completo”, sostuvo.