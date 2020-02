Una de las noticias que comenzó a remecer la selección chilena, fue la eventual salida del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, quien en noviembre de 2019 aseguró que no estaba cómodo en el “Equipo de Todos”, luego de no poder realizar una gira por España con la Sub 23 y los partidos cancelados del primer equipo por la crisis social.

En cafetalero, en conversación con CDF, despejó las dudas. “Quizás se dio una noticia de acá y siempre llegan ofertas, siempre llegan clubes y es sorpresivo como se da la noticia que uno está incómodo”, dijo.

“Siempre llegan ofertas y más si es que hay incomodidad y malestar, pero mi objetivo es llevar a Chile al Mundial”, agregó.

“El presidente (Sebastián Moreno) está muy claro, conversamos de nuestro proyecto y de la meta que queremos, conocemos todos los caminos de clasificación y estamos empecinados con el Mundial, es lo que nos motivó venir a Chile”, cerró.