Walter Montillo: “En la U me siento una pieza importante, no poder estar me hace sentir mal”

Este martes a las 19:15 horas, Universidad de Chile se medirá ante Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira-Rio en Brasil, por el partido válido por la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2020.

Uno de los que viajó hasta tierras brasileñas, pero que no podrá jugar por expulsión, es el volante Walter Montillo, quien conversó con RedGol donde aseguró que se siente mal por no poder jugar el cotejo internacional.

“Creo que hay que estar en momentos importantes, por ahí si el partid hubiese sido por el campeonato chileno uno lo piensa por la cantidad de partidos, creo que este es un partido único y asumo mi responsabilidad”, dijo la “Ardilla”.

“Obviamente no me gusta estar afuera, asumo mi responsabilidad”, agregó.

Respecto a su rol en la U, ya que viajó a pesar de estar suspendido, Montillo cerró diciendo que “si pasamos tenemos que estar todos y si no, el fútbol es así. Tengo que estar y poner la cara me siento una pieza importante para el equipo y no poder estar me hace sentir mal”.