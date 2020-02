El plantel universitario cerró filas y defendió la inclusión de los jugadores jóvenes

Cristóbal Campos, Diego Carrasco, Sebastián Galani, Camilo Moya, Pablo Aránguiz, Fernando Cornejo y Franco Lobos sumaron minutos en la derrota 2-0 y eliminación de Universidad de Chile ante Internacional de Porto Alegre en la revancha de la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

¿Qué tienen en común todos ellos? Son jóvenes, en su mayoría debutantes en este tipo de partidos y registran un promedio de 22 años, siendo Cornejo el más “veterano” del grupo con 24. Precisamente este aspecto fue uno de los más comentados en las redes sociales por parte de los hinchas, quienes pedían más experiencia dada la jerarquía del conjunto brasileño.

Sin embargo, fueron los más adultos quienes defendieron a sus compañeros. Jean Beausejour sacó la voz y expresó su conformidad con la inclusión de los “Sub 25”. “Si hay algo que uno escucha en el ambiente es ‘¿por qué no le damos la oportunidad a los jóvenes?’. ¿Y por qué no dársela en una situación como esta? A lo mejor hoy no salió bien, pero imagínate si estos mismo jóvenes vienen el próximo año, en fase de grupos… van a tener una experiencia distinta”, expresó.

Misma postura expuso el capitán Matías Rodríguez. “Qué bueno que Hernán (Caputto) pudo darles la experiencia. Yo celebro esta opción, que no se lo regalaron. Él los puso porque se lo ganaron entrenando y en los partidos previos. Va de la mano con su rendimiento. Nos quedamos con la valentía de los jóvenes en el plantel, se les agradece el esfuerzo que hicieron“, sostuvo.