La derrota frente a Audax Italiano complicó aún más al entrenador Mario Salas en Colo Colo, pues a comienzos de semana trascendió que el ambiente no sería bueno entre el técnico y el plantel del “Cacique”.

Uno de los que se refirió a esta situación fue el delantero argentino Nicolás Blandi, quien le bajó el perfil a la que sería una supuesta crisis en el cuadro albo.

“Como en cualquier trabajo, lo que pasa se resuelve dentro. No he notado problemas, todos queremos lo mejor para el club. Si hay diferencias, algo que sería normal, se resolverá puertas para dentro. El clima está bien y debemos enfocarnos en revertir el mal momento, no hacer especulaciones”, reconoció el ex San Lorenzo en la conferencia de prensa de este miércoles.

“He tenido muchos entrenadores, cada uno con su personalidad y es una cuestión nuestra adaptarnos a lo que el DT nos pide. Si ganamos el partido, las cosas que se dijeron quedarán en la nada”, añadió.

El supuesto mal ambiente del que se habla llega justo previo al clásico de este domingo frente a al líder Universidad Católica en el estadio Monumental. Sobre el cotejo ante los cruzados, el trasandino sostuvo: “Estamos muy motivados, sabemos que hay cosas que hicimos bien y que también cometimos errores. El fin de semana es ante un rival competitivo y debemos estar concentrados para ganar. No todo está mal por dos partidos, hace poco conseguimos un torneo ganando dos clásicos”.

“Una de las ventajas que tienen es que están juntos hace tiempo, no han cambiado muchos jugadores y eso es clave. Hoy es difícil mantener los planteles y eso los transforma en un rival fuerte”, cerró.