Esteban Paredes respalda a su representante en medio de denuncia de abuso sexual

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, salió a respaldar este jueves a su representante, Sergio Morales, quien fue acusado de violación por parte de su hija e hijastra Ignacia Santa María y Nicole Morales.

El “Tanque”, a través de sus redes sociales entregó su apoyo rotundo al empresario. “Querido amigo quiero mandarle mucha fuerza a ti y familia, a quien conozco hace muchos años y sé la gran persona que es y cómo has sido con tu familia, con todos tus hijos, un gran padre y tremendo abuelo”.

“Una mentira no va a empañar todo lo bueno que has hacho. La sentencia es clara, detrás de este chantaje con el único objetivo de hacer daño y buscar dinero, sin darse cuenta el daño que le están haciendo a una familia entera”, agregó.

“Tengo mi plena confianza a Sergio y las fuerzas para salir de este amargo momento”, complementó.

Pero esto no fue todo, ya que sus fanáticos en redes sociales lo criticaron por el posteo, pero Paredes cerró todo señalando que: “Primero que todo gracias por sus comentarios, pero lo subí porque tengo conocimiento o si no, no sería tan irresponsable de esta acusación y menos si se trata de un tema tan delicado”.

Revisa la publicación de Esteban Paredes: