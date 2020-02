Una de las salidas que más llamó la atención en Universidad de Chile, fue la del delantero Leandro Benegas, quien, a pesar de la magra campaña del 2019 con la U, fue uno de los puntos más rescatables de la temporada pasada.

En conversación con Deportes en Agricultura, el “Toro” aclaró lo que fue su salida de los universitarios y, comentó la molestia en como partió del club.

“Ya hablé de la U. No tengo nada que esconder. En su momento me hicieron una oferta, pero nunca hubo un interés real de negociar”, dijo.

“Esperaba que me dijeran en la cara que no estaba en sus planes. Enterarse por un comunicado fue lo que más me molestó. Seguir hablando de la U es faltarle el respeto a Palestino”, cerró.

Cabe señalar que, este sábado Palestino recibirá a O’Higgins en la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2020 en el Estadio Municipal de La Cisterna.