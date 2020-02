Dos derrotas en tres fechas y un rendimiento muy cuestionable tienen a Mario Salas como foco de las críticas en los últimos días. El inicio del Campeonato Nacional 2020 ha sido irregular para Colo Colo y el técnico se encuentra en el ojo del huracán.

Por dicha razón el clásico ante Universidad Católica (domingo 16, 18 horas) asoma como clave para sus pretensiones. Sin embargo, el DT sigue firme con su idea. “No siento la presión. Desde que empezó el año hemos logrado un título, lo que es buenísimo, porque era uno de los objetivos que teníamos. Además en el Campeonato Nacional hemos jugado bastante bien“, expresó.

Bajo esa premisa analizó los últimos resultados obtenidos por su equipo. “Ganamos ante Palestino, un rival muy complicado y luego no merecimos perder ante Cobresal por la forma en que jugamos. En el partido ante Audax Italiano lo menos que merecíamos era ganar por un tanto”, agregó.

¿Se siente cuestionado por los hinchas o dirigentes? “Evalúo cómo se están haciendo las cosas y se están haciendo muy bien. Ahora los resultados no han sido los que esperábamos, pero no me siento para nada cuestionado”, confesó Salas.

“Yo no veo la situación tan alarmante, el foco está en ganarle a Católica. Los proyectos no pueden depender de si se gana o no, para mí tienen convicción y base. Si estoy haciendo las cosas mal, lógicamente hay que evaluar y tomar la decisión que corresponda”, manifestó.