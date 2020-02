México: Atlético San Luis de Luis Felipe Gallegos derrotó a León de Meneses

El mediocampista nacional Luis Felipe Gallegos disputó esta noche los 90 minutos en la victoria de su equipo, Atlético San Luis, por 3-1 en su reducto sobre León, que contó con Jean Meneses, por la sexta fecha del Torneo Clausura mexicano.

El ex jugador de Universidad de Chile y Necaxa cumplió un correcto desempeño en el local, mostrándose activo y colaborando permanentemente en labores ofensivas.

El ex ariete de Universidad de Concepción, en tanto, fue estelar en los ‘esmeraldas’, no fue factor desequilibrante y a los 72 minutos le dejó su lugar en el campo al argentino Ismael Sosa, ex Universidad Católica.

En partido jugado en el Estadio Alfonso Lastras, los rojiblancos vencieron con las anotaciones de Nicolás Ibáñez (25’, de penal y 51’) y de Germán Berterame (61’).

El único descuento visitante llegó a los 27 minutos y lo marcó el delantero argentino Leonardo Ramos, ex San Marcos de Arica.

Con este resultado, la escuadra de Gallegos se colocó en el sexto lugar con nueve puntos, mientras que León se mantiene al frente de la tabla con 12 unidades, aunque podría ser superado por Pumas UNAM (11), Juárez y América (10).

Agencia Uno