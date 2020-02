Marcelo Ríos le dio su apoyo a Nicolás Jarry. El ex número 1 del mundo se refirió a la suspensión provisoria que sufre el tenista nacional por dar positivo en doping, y el “Chino” no dudó a darle un ‘espaldarazo’ al “Príncipe”.

“Hablé con Nicolás y me contó su versión (…) Yo quiero super harto al ‘Nico’ y le dije: ‘Vas a seguir siendo el ‘Nico’ Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como amigo, te quiero como jugador y si no ‘jugái’ nunca más, vas a seguir siendo mi amigo"”, dijo el ex tenista ne conversación con La Tercera.

El oriundo de Las Condes también se refirió a cómo fue la estadía en Madrid para la pasada edición de la Copa Davis, que fue donde al “Príncipe” se le detectaron elementos no permitidos: “Llegamos a Madrid ese día, a las 6 de la mañana, y estaban esperando a Garin. Con el examen te encuentran de todo. Cuando yo jugaba, era solo pipí. Ahora también es por sangre. Entonces, tratar de esconder algo es muy difícil y hoy en día te pillan cualquier cosa que quisieras hacer. Me parece una lata. Sé que les hicieron a los dos el examen de doping en la Copa Davis. Y yo no pongo las manos al fuego por nadie. Es super difícil“.

“¿Para qué cagarse la carrera por un dopaje? Aparte le pillaron estano, que no se encuentra en una farmacia. Son cosas para los fisicoculturistas y para ganar masa muscular rápidamente. Es una cuestión fuerte y lo encuentro muy raro en ‘Nico’. Ojalá salga que fue una equivocación. Yo creo que el castigo va seguro, ojalá sean meses. Si le dan cuatro años, le matan la carrera. Te cagan la vida“, finalizó el zurdo sobre el tema.

