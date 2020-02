El Estadio Bicentenario de La Florida y sus alrededores fueron el escenario de violentos incidentes luego de la suspensión del recital de la banda española La Polla Records. La agrupación de punk realizaba una presentación bajo los parámetros normales, sin embargo, tras 30 minutos de espectáculo, un grupo de vándalos se subió a la tarima y obligó a la súbita detención de este.

El hecho derivó en desmanes tanto en el exterior como interior del recinto que terminó con rayados y kilos de basura acumulada. Producto de aquello, el alcalde Rodolfo Carter emitió una declaración donde criticó duramente a Audax Italiano, club que ejerce de local en la instalación, por cederla para el evento musical.

“Una vez más Audax S.A, a través de sus controladores -la familia Antillo- se comporta como el peor vecino de La Florida. A sabiendas del riesgo que se corría con el desarrollo de un espectáculo como el de Polla Records, y en perfecto conocimiento que la Municipalidad de La Florida se oponía a su celebración, los dueños de Audax, sólo buscando obtener ganancias comerciales, han terminado involucrados en una actividad comercial teñida de escándalo e incidentes“, dice parte del escrito.

De paso también repasó a la Intendencia Metropolitana por autorizar el recital de la agrupación europea. “Del mismo modo, hacemos un urgente llamado a la Intendencia Metropolitana, organismo que autoriza estos espectáculos, a no seguir prestándose para estos abusos. No se entiende para qué la Intendencia solicita la opinión municipal, si al final, termina ignorándola y permitiendo que estos hechos ocurran y lo que es peor, no haciéndose nadie responsable por los daños”, complementó.

Revisa el escrito de manera íntegra a continuación

Audax S.A: Lucro sin límites

Una vez más Audax S.A a través de sus controladores – la familia Antillo- se comporta como el peor vecino de La Florida. A sabiendas del riesgo que se corría con el desarrollo de un espectáculo como el de Polla Records, y en perfecto conocimiento que la Municipalidad de La Florida se oponía a su celebración, los dueños de Audax, solo buscando obtener ganancias comerciales, han terminado involucrados en una actividad comercial teñida de escándalo e incidentes.

Por un pequeño calculo económico, una vez más, las actividades mercantiles de Audax S.A han terminado dañando a decenas de vecinos en su integridad patrimonial y psicológica.

No sabemos si don Lorenzo Antillo y Audax S.A, necesita una tragedia mayor para comprender que no puede darle cualquier uso al Estadio Bicentenario, o si acaso las ansias de ganar dinero le impide apreciar las delicadas circunstancias que vive nuestro país, o si en último término esa ambición le impide ponerse en el lugar de los vecinos.

Del mismo modo, hacemos un urgente llamado a la Intendencia Metropolitana, organismo que autoriza estos espectáculos, a no seguir prestándose para estos abusos. No se entiende para qué la Intendencia solicita la opinión municipal, si al final, termina ignorándola y permitiendo que estos hechos ocurran y lo que es peor, no haciéndose nadie respondable por los daños.

Los floridanos no queremos más palabras de buena crianza: le exigimos a Audax S.A que se comporte como un buen vecino, y al gobierno regio al que garantice la tranquilidad de nuestros vecinos, que por cierto, valen mucho más que los negocios de una sociedad anónima.