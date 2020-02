Ex técnico de Alexis Sánchez festinó con el castigo al Manchester City de Claudio Bravo

Manchester City y Claudio Bravo sufrieron un inesperado golpe el viernes luego de que la UEFA anunciara un castigo de dos años sin competiciones europeas por vulnerar el Fair Play Financiero. El elenco del arquero chileno estará excluido de la Champions League, Europa League y la Supercopa hasta el 2022.

Arséne Wenger, ex técnico de Alexis Sánchez en el Arsenal, comentó la sanción recibida por los “ciudadanos”. “Siempre he abogado por respetar las reglas y obligar a los clubes a trabajar de acuerdo con los ingresos reales que tienen. Las reglas son lo que son y hay que respetarlas. Quien no respete y sea sorprendido tratando de eludir las reglas a través de estructuras más o menos legales, debe ser castigado“, sostuvo.

El francés, quien participó en la gala de los Premios Laureus, se dio un “gustito” y recordó a los jugadores que el City le quitó. “Compraron a todos mis jugadores. El deporte está tratando de hacer que se respeten las reglas. Si no hay respeto por ellas, no es un deporte real. Cuando participas en una competición como la Champions League sabes que estás allí porque has seguido las reglas”, profundizó.