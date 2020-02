Cristian Garín trabajó más de lo pensado para superar la primera ronda del ATP 500 de Rio de Janeiro. El chileno derrotó en tres sets (4-6, 7-5, 7-6 (5)) al eslovaco Andrej Martin (94°) y en la próxima fase se enfrentará al argentino Federico Delbonis (86°).

El nortino habló posterior a su victoria y reconoció algunas molestias físicas dado el trámite del encuentro. “El final del partido estuvo un poco difícil. Hacía muchísimo calor en el comienzo, jugué más de tres horas y al final estaba con un poco de calambres, pero estoy muy contento de haber ganado“, sostuvo.

“(Rio de Janeiro) es el torneo más grande de Sudamérica y me pone contento el pasar a la siguiente ronda”, agregó Garín, quien detalló el momento preciso de sus dolores. “Me dio el primer síntoma de calambres en el segundo punto del tie-break. Tuve cuatro match points, me puse un poco tenso. Me quedo con buenas sensaciones de haberlo ido a buscar”, complementó.

La primera raqueta nacional también tuvo palabras para su enfrentamiento de la siguiente etapa ante Delbonis. “Hace dos años jugamos en Campinas, nos conocemos bien, es un rival duro. Lo bueno es que tengo un día libre para poder recuperarme, y creo que va a ser un partido donde voy a intentar salir a jugar más agresivo“, cerró.