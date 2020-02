Información de Martín Oyanedel

Este martes se debía llevar a cabo una reunión entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el Sindicato de Futbolistas (SIFUP), sin embargo, los representantes de Quilín no llegaron a la cita pactada.

Gamadiel García, presidente de la entidad representativa de los jugadores, lamentó la ausencia de los personeros del ente rector del fútbol chileno. “Lamento que la gente de la ANFP no haya llegado. Es importante que trabajen todos en post de que mejore el espectáculo deportivo y tratar de que esto funcione como corresponde”, sostuvo.

El ex volante, además, derivó responsabilidad a los clubes por los hechos de violencia vistos en las últimas semanas en distintos estadios de Chile. “No es posible que en un estadio, donde ingresó gente a la cancha y se suspendió un espectáculo deportivo, aún no haya una determinación de lo que vaya a ocurrir. No es nada contra ningún equipo, pero también son responsables de lo que pasa en el fútbol chileno”, aseguró.

Bajo esa premisa, García descartó una movilización a paralizar el Campeonato Nacional 2020. “No hemos llamado a paralizar la actividad, no puedo llamar a los jugadores a eso. Entiendo que lo que pasó en el Monumental es grave, pero pasó allí. Son temas que no son generalizados, pero que pudieron ser trágicos”, complementó.

“No depende ni de nosotros ni de Estadio Seguro que se desarrolle la actividad. Los responsables son los equipos, antes, durante y después“, repasó el mandamás del SIFUP, quien confirmó una reunión con los capitanes de Primera.

“Nosotros tenemos estipulado para la próxima semana poder reunirnos con los capitanes delegados, pero queremos tener también temas claros con lo relacionado a los protocolos. La información que yo le tengo que entregar a los jugadores tiene que ser certera y si no se cumple, tomaremos las medidas que nos corresponde tomar”, ratificó

Al cierre García tuvo palabras para la agresión sufrida por Nicolás Blandi y que obligó a la suspensión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental. “Lo de Blandi pudo ser por segundos o puntería algo más lamentable. Hoy se debe proteger la integridad de un futbolista y de los que van al recinto deportivo. Si nosotros no trabajamos a tiempo, seguiremos viviendo estos hechos de violencia en los estadios“, dijo.