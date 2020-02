Si bien queda poco más de un mes para que la Roja inicie las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 bajo la tutela de Reinaldo Rueda, la ausencia en Rusia 2018 aún es tema para Juan Antonio Pizzi, ex DT de Chile.

En conversación con La Cuarta, el santafesino recalcó su tristeza por no lograr dicho objetivo. “Aquello nos causó mucha tristeza, fue un golpe muy duro para todos. En el balance general fue positivo, pese a esa gran desilusión fue no lograr el objetivo de ir a la Copa del Mundo”, explicó.

“Macanudo” enfatizó en los errores de llevar equipo titular a la Copa Confederaciones 2017, pero defendió esa decisión que lo llevó al subcampeonato. “Creemos que (la Copa) impidió que los futbolistas tuvieran la frescura necesaria para disputar esos partidos de las Clasificatorias, pero no me arrepiento. Si tuviera que tomar esa decisión otra vez, volvería a jugar la Confederaciones con lo mejor. Chile por primera vez la disputaba y no nos podíamos da el lujo de no ir con lo mejor”, sostuvo.

“La Selección fue el punto más alto que tuve en mi carrera como técnico. Por la jerarquía y el nivel de jugadores que dirigí. Ganamos la Copa América Centenario, llegamos a la final de la Copa Confederaciones y fuimos campeones en China”, cerró Pizzi, actualmente sin club.