Después de diez años, Walter Montillo regresó este 2020 a Universidad de Chile, cuadro e el que brilló entre 2008 y 2010 y en el que se convirtió en todo un ídolo para la hinchada de los azules.

Y el experimentado volante argentino ya avisó que el conjunto estudiantil será el último club de su carrera, pues aseguró que si no extiende su contrato a fin de año, dejará la actividad profesional.

“Firmé por un año en la U y si no renuevo, me retiro del fútbol. Mi miedo es no poder estar a la altura de lo que pide la U. Estar acá y volver después de tanto tiempo, la expectativa crece para bien y para mal. Uno tiene que prepararse mejor que antes”, reconoció a ESPN.

“Cuando uno es más chico las cosas salen naturales, y si uno no está bien físicamente, te pasan por arriba. Por eso se ha visto que he estado a la par con mis compañeros físicamente, a a la altura de lo que piden en el equipo y ojalá pueda seguir haciéndolo”, añadió.

Sobre su regreso al elenco universitario, el trasandino sostuvo: “En abril del año pasado me llamó Sergio Vargas (uno de los directores deportivos de Azul Azul) para que me sumara en junio, pero yo ya le había dado mi palabra a Tigre. Pero allá en Argentina no me adapté bien a jugar en la B. En ese momento me llamó Hernán (Caputto), con quien tengo una gran amistad, jugamos juntos. Y sentí que ese era el momento de venir”.

Por último, sobre la buena racha de la U en el Campeonato, con tres victorias consecutivas, Montillo expresó: “Dicen que estamos bien, pero falta mucho todavía. Hay que mantener la humildad para sumar de a tres.