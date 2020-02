Atleta se enterró una garrocha en la entrepierna: necesitó 18 puntos de sutura

Uno de los videos que se tomó las redes sociales durante el último día fue el del garrochista estadounidense Zach McWhorter, quien sufrió un impactante accidente mientras entrenaba en la Universidad Brigham Young de Utah.

Resulta que el atleta ejecutó su salto y se enterró la garrocha en la entrepierna, sufriendo un corte en su pene y escroto, situación por la que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano.

Según el medio Infobae, el padre y entrenador de McWhorter lo llevó al recinto asistencial donde recibió 18 puntos de sutura.

“Esta vez el poste atravesó mis bolas…18 puntos después…Descansen en paz mis futuros hijos”, fue lo que publicó el atleta en su cuenta de Tik Tok.

“Afortunadamente, hasta donde sé, mis testículos no tienen nada malo, solo una cicatriz. Un día descubriremos sin funcionan o no”, cerró.

POLE VAULTER SNAGS SCROTUM:

“There was a hole in it.”

Today, BYU pole vaulter Zach McWhorter laughs about this very private injury.

His dad is his coach & ironically also a urologist who quickly stitched up the injury.

MORE |https://t.co/vN0OzL9jYv pic.twitter.com/956b4zkWNr

— Jim Spiewak (@JimSpiewak) February 21, 2020