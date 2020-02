Pese al empate ante Coquimbo Unido que no les permitió acercarse a Universidad Católica, Hernán Caputto no se mostró preocupado. El director técnico de Universidad de Chile resaltó lo bueno que sacó del partido, como la vuelta a la titularidad de Jonathan Zacaría, aunque no ocultó sus ganas de haber ganado en el Estadio Nacional, que volvió a tener gente en la galería sur.

“Hay cosas que se han ganado, como Jonathan (Zacaría). Creo que es importante tras casi dos años sin ser titular. Son importantes varias cosas, pero obvio que uno siempre quiere ganar”, señaló el estratego en conferencia de prensa.

“Probablemente algunas cosas que planificamos y sentimos que iban a ser importantes, no pudieron pasar, sobre todo en el primer tiempo. Podría decir que tuvimos para uno o dos goles más, pero esto es fútbol y no convertimos. Lamento el empate porque creo que merecimos ganar“, añadió el ex arquero.

El argentino también hablo sobre los cambios en la defensa, donde sufrieron en el sector izquierdo con la ausencia de Luis del Pino Mago y Jean Beausejour: “Es parte de esto, cuando ha tema como lesión o expulsión. La defensa es lo que menos rota en un campeonato, pero en este caso tocó. En líneas generales, estuvimos bien. El análisis lo haré a los jugadores de manera individual“.

“No considero que tenga un equipo corto. Nos tocaron varios jugadores fuera por lesión y expulsiones, pero somos un equipo competitivo. Creo que el equipo va en crecimiento, aunque queríamos ganar”, agregó.

Por último, descartó que en sus dirigidos haya una dependencia en Pablo Aránguiz y Walter Montillo, destacando el juego por las bandas que presentan pese a no aparecer ante un eficiente cuadro pirata.

“No haría ese análisis, pero no ha sido así, independiente que son jugadores super importantes. Seguramente que Walter (Montillo) y Pablo (Aránguiz) son determinantes en temas ofensivos y no podemos depender todo de ellos, pero hay variantes dentro del juego, que tal vez hoy no se vieron en su totalidad“, cerró el DT azul.

ATON Chile.