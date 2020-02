Claudio Bravo lidera la lista del Manchester City para enfrentar al Real Madrid

Manchester City entregó la lista de 22 jugadores que viajarán a Madrid para enfrentar al Real Madrid por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Uno de los que figura en dicho listado es Claudio Bravo, quien intentará convencer a Josep Guardiola para el partido que se jugará este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Eso sí, el brasileño Ederson corre con más posibilidades de tomar la titularidad.

Otra de las novedades es la reaparición del delantero Raheem Sterling, quien estuvo tres semanas inactivo producto de una lesión.

