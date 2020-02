Mario Salas ya no es técnico de Colo Colo. Luego de la cuarta derrota consecutiva en el Campeonato Nacional 2020, Blanco y Negro informó la desvinculación del DT mediante un comunicado.

Gabriel ‘Coca’ Mendoza, referente de los albos en la década del ’90, conversó con Deportes en Agricultura y comentó la salida del DT. “Estoy muy sorprendido por la noticia. Colo Colo no venía jugando bien, no jugaban a nada. Él es trabajólico, tiene clara su idea. No sé qué pasará en la interna cuando un plantel no recibe bien el mensaje”, expresó.

Sobre la misma, el campeón de la Copa Libertadores 1991 criticó el despido del adiestrador y apuntó a la directiva. “Es una decisión mal tomada. Los procesos hay que cumplirlos y si hay que hacer cambios radicales, hay que apostar. Hay muchos factores que influyen en el rendimiento colectivo del plantel. (Ante Curicó Unido) Colo Colo no mostró nada”, complementó.

El ex lateral derecho prosiguió con sus cuestionamientos, pero ahora se dirigió al plantel. “La responsabilidad es compartida, desde la dirigencia hasta los jugadores. “Los jugadores no han estado acorde a lo que uno espera. Ellos también tienen que asumir. Acá no se ve actitud, idea, amor propio… Eso es lo que uno lamenta, la reacción del jugador”, dijo.

Al cierre de la conversación Mendoza le mandó un mensaje al próximo DT. “Ojalá que se elija un técnico que solucione los problemas de fondo, pero que no se cambie de DT cada seis meses. Es un momento difícil, porque para el que llegue será muy complejo”, manifestó.