Luego del despido de Mario Salas producto de los malos resultados en el Campeonato Nacional 2020, surgió de inmediato el nombre de un viejo conocido para asumir y solucionar la crisis: Claudio Borghi.

El recuerdo del argentino en Macul es imborrable, ya que durante su etapa entre 2006 y 2008 ganó cuatro títulos nacionales consecutivos, alcanzó una final de la Copa Sudamericana y estuvo a cargo de varios de los jugadores de la “Generación Dorada” de la Roja.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el “Bichi” se refirió a este tema. “Todo el mundo que me llama habla de encuestas y todo, no soy alguien que se haya postulado. Es sorprendente que después de tanto tiempo aún esté mi nombre. Sé que soy candidato de la gente, eso lo tengo claro, pero no de la directiva. Hace mucho tiempo que no converso con gente de Colo Colo”, sostuvo.

“A la gente que está ahora en Colo Colo no la conozco, jamás tuve un acercamiento con la gente (de Colo Colo). Una vez hablé con Mosa en mi casa, pero no fue un ofrecimiento laboral”, agregó el trasandino, quien abordó la salida de Mario Salas. “Yo estaba seguro que le iba a ir bien, pero fue chocando contra sus propios discursos. Sus declaraciones en las conferencias complicaron aún más su estadía”, complementó.

Otro de los nombres que sondean en Macul es José Néstor Pékerman, ex seleccionador de Colombia. ¿Qué opina Borghi sobre su compatriota? “No sé si ahora Pékerman tendrá ganas de volver a Colo Colo. Es más un técnico de formación que de domingo a domingo”, afirmó.

“Aquel técnico que venga a Colo Colo tiene que saber que la interna es brava. No es una institución simple. Si vas ganando, siempre te van a exigir más“, cerró Claudio Borghi.