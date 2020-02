Crónica de un solitario adiós: así fue el último día de Mario Salas en Colo Colo

Información de Cristian Alvarado

Los malos resultados condenaron a Mario Salas en Colo Colo. Luego de la derrota 1-0 ante Curicó Unido, la cuarta de manera consecutiva en el Campeonato Nacional 2020, la dirigencia de Blanco y Negro cortó por lo sano y despidió al técnico, quien se fue con un título de Copa Chile y un 55% de rendimiento.

Deportes en Agricultura supo los detalles del último día del ‘Comandante’ en Macul. El adiestrador llegó temprano durante la mañana y encabezó la práctica que consistió en futbol regenerativo tras el duelo ante los maulinos. En paralelo la directiva encabezada por Aníbal Mosa ya estaba reunida para dilucidar qué iba a pasar con el ex Barnechea.

Tras la práctica, el directorio lo llamó y le comunicó el término del vínculo por los malos resultados. Si bien el DT se mostró optimista en revertir la situación, no hubo marcha atrás: “La decisión está tomada”, le dijeron sin réplica posible.

En paralelo varios jugadores abandonaron el Estadio Monumental, por lo que el ex seleccionador juvenil no se despidió de ellos. Es más: para no toparse con los medios de comunicación, se retiró por una puerta lateral sin emitir declaraciones. Así de triste, así de solitario.

Horas después, su representante llegó al recinto de Macul y se reunió con la directiva para resolver temas de índole administrativos, tales como el pago del finiquito y la firma que lo desvinculaba de Colo Colo. Sin ir más lejos, Salas recibirá una indemnización cercana a los 480 millones de pesos ya que le restaban 10 meses de contrato.

En completa soledad y sin palabras de sus ex dirigidos en las redes sociales, Mario Salas terminó su etapa como técnico albo.