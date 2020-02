¿Qué opina Hernán Caputto sobre las comparaciones con Jürgen Klopp?

Información de Maximiliano Videla

La campaña de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2020 tiene expectantes a los hinchas. Los azules figuran cuartos con 10 puntos de 15 posibles y son el segundo equipo más goleador del torneo con 12 anotaciones.

La ilusión entre los fanáticos es tan alta que algunos no dudaron en comparar a Hernán Caputto con Jürgen Klopp, el técnico multicampeón del Liverpool de Inglaterra. ‘Klopputo’ fue el apodo elegido para denominar al ex arquero, quien en diálogo con Deportes en Agricultura abordó el tema.

“No, yo soy Caputto. Me comentó mi hijo que me están diciendo Klopputo. Me gustan muchas cosas de Jürgen, pero lo tomo con humor“, sostuvo.