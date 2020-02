Aunque todo parecía indicar que en la dirigencia de Colo Colo se moverían lo más rápido posible para tener al nuevo entrenador del equipo, finalmente desde Blanco y Negro se tomarán el tema con calma para tomar la mejor decisión para el equipo.

Tras la junta de directorio en que se especuló que saldría el nombre definitivo para asumir la banca alba, el gerente deportivo del club, Marcelo Espina, aseveró que están en búsqueda de un estratego de fuera del país y llamó a la calma ya que, si deben demorarse, lo harán.

“Veremos hacía dónde vamos. La idea es que pueda ser un entrenador que no está en el país y que pueda tener una linda experiencia. Uno se imagina ciertas cosas, tenemos que cuajar con una buena idea y llegar un acuerdo”, dijo Espina a la salida de la reunión.

“Trataremos de hacer lo posible, pero no nos vamos a apresurar, tenemos que estar tranquilos en la decisión, el directorio está al tanto de todo, sabe de lo que estamos hablando. Si eso demora un día más de lo que quisiera, tenemos que demorarnos un día”, agregó el “Cabezón”.

El directivo del Cacique evitó ponerle objetivos a quien sea el elegido: “No podemos pensar en una sola cosa. El campeonato recién empezó, todavía quedan 29 partidos, un montón. Tenemos que pensar en un todo. Lo que queda de campeonato, Copa Chile. Trataremos de achicar el margen de error. No estamos pensando en algo puntual”.

“No quiero hablar de nombres, porque fundamentalmente no favorece a una negociación del club. Una cosa es la lista mediática, y otra cosa es lo que estamos evaluando. Un club no puede tener 50 candidatos. Tenemos algunos nombres, trataremos de ir avanzando y encontrar“, añadió el histórico jugador de los albos.

Por último, se refirió al presupuesto para el DT, pero aseguró que no es lo más importantes, ya que hay gente que no se mueve solo por el dinero.

“El presupuesto todavía no la manifestó el directorio, por ahora no tengo un monto. Algunos se mueven por plata, y otros por otra cosa. No lo relacionen todo con número. Me fui a jugar a España, no por ganar plata. A veces la gente se mueve por seducción, deseo, otras cosas. Hay gente que es así, materialista y se mueve por la plata. Algunos eligen y el escudo que tenemos también. Supieran ustedes la cantidad de nombres que ha llegado”, sentenció Espina.

Aton Chile