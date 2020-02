Cobresal vino desde atrás para empatarle y complicar aún más a Iquique

Deportes Iquique sigue muy complicado en la tabla. El equipo de la Primera Región continúa enredando puntos y ahora solo consiguió una igualdad a 1 ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, en un cotejo en que los del cobre se mostraron como amplios dominadores y que solo la imprecisión les impidió que terminase en un resultado abultado.

Los locales partieron con todo el encuentro. Pese a los tibios primeros minutos, el cuadro minero aprovechó las debilidades de sus rivales y, mediante Juan Carlos Gaete principalmente, crearon peligro constante y tuvieron una clara cuando el puntero izquierdo quedó solo ante un Sebastián Pérez que estuvo muy atento para salir a cortar a tiempo.

Pese a cómo fue el inicio, los Dragones Celestes pusieron la sorpresa al marcar la apertura del marcador: a los 23 minutos, Sebastián Zúñiga aprovechó que las marcas estaban con Matías Donoso y entró al área para anotar y darle esperanzas a los de Jaime Vera de cara a lo que se venía.

El gol no desanimó a los dirigidos por Gustavo Huerta, quienes continuaron con su juego y haciéndose respetar de locales. Gaete siguió siendo factor e imparable para los de la Primera Región, que no encontraban respuesta para frenar al ex Deportes Santa Cruz. Además, Leonardo Olivera y Marcelo Cañete tuvieron dos claras que por poco no entró, con lo que avisaron que el gol llegaría pronto.

Así, los mineros no se hicieron esperar y rápidamente en la segunda parte marcaron el empate con Gaete nuevamente como protagonista absoluto. El jugador de fugaz paso en Colo Colo quedó solo contra el “Zanahoria” Pérez y definió de buena manera para dejar el 1 a 1 definitivo que no les sirve mucho a ninguna de las dos escuadras.

Lo que quedó fue prácticamente todo para los locales, amplios dominadores pero que no pudieron ampliar las cifras para quedare con los tres puntos ante una escuadra del “Pillo” Vera que solo aguantó hasta el final para llevarse una unidad al norte que complica e futuro del ex ayudante de Claudio Borghi en la Selección Chilena.

Precisamente, los Dragones Celestes son penúltimos con solo 2 puntos, 1 sobre Coquimbo, que tiene tres partidos pendientes. Por su parte, el cuadro minero se aleja de los puestos de avanzada y está noveno con 8 unidades.

Por la siguiente jornada, Cobresal visitará a una complicada Universidad de Concepción el jueves a las 20:30 horas, mientras que Deportes Iquiqe recibirá a O’Higgins el próximo sábado a las 20 horas en un duelo que tienen la obligación de ganar.

ATON Chile/ J.C