Gualberto Jara asumió como DT interino de Colo Colo tras la salida de Mario Salas y su primer partido fue 2-2 ante la Universidad de Concepción, en un choque que ganaba 2 a 1 hasta el último minuto.

El técnico fue categórico respecto a lo exhibido por sus dirigidos y lamentó el resultado: “El resultado no refleja el trabajo que hicimos. Especialmente por lo hecho en el primer tiempo, donde el equipo salió a presionar el campo rival, generando muchas situaciones de gol independiente de los penales que fallamos”.

“Pudimos cerrar con una diferencia importante, no lo hicimos, y en el segundo tiempo perdimos el orden. Nos apresuramos, aunque tuvimos muchas ocasiones de gol no estuvimos finos en la definición. Es un resultado que duele, no estamos contentos, pero algo conformes con lo que demostró el equipo”, analizó.

Además, el paraguayo asumió que podría mantenerse en el banco para el duelo del cuadro popular ante Jorge Wilstermann del miércoles, por el debut de Copa Libertadores: “No tuve tiempo de pensar en el rival y ahora me voy a dedicar literalmente a eso, a analizar en base a nuestro rendimiento de hoy y trabajar. Yo aún no tengo una información completa, pese a que hemos planificado ‘en caso de’. Ahora solo queda entrenar mañana, levantar al grupo después de un resultado que nos dejo dolidos”.

Finalmente, Jara descartó que la mejora en el rendimiento venga de la mano con la salida de Mario Salas: “Hay que ser bien honestos en este tema. Acá no podemos decir que el rendimiento de hoy fue fruto del trabajo mío, lo exhibido es fruto del buen trabajo de Mario Salas. No se dieron los resultados y se perdió la confianza colectiva, pero en la semana se conversó mucho y los jugadores se vieron bastante concentrados”.