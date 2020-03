La baja por lesión de Cristian Garín del equipo chileno de la Copa Davis abrió otra polémico entre el presidente de la Federación Chilena de Tenis (FETECH, Sergio Elías y Marcelo Ríos, quien presentó su renuncia al elenco tras ser marginado del viaje a Suecia.

El dirigente, en diálogo con Deportes Agricultura, sostuvo que la baja del “Chino” se debió al delicado momento económico que vive la entidad. “Consideramos que viajar con tres técnicos para cuatro jugadores era demasiado”, dijo el viernes.

Dicha vez, además, aclaró la filtración del audio donde aseguró que los recursos serían destinado al actual número uno de Chile (Garín).

Bajo esa arista, el ex Top 1 de la ATP no se guardó nada y en su estilo le envió un mensaje al máximo directivo del tenis chileno. “Sr Elías: ya que terminó de cagar el equipo, con tanta mentira, porque no agarra sus hueás (sic) y se dedica a algo que sepa hacer (si es que sabe)”, manifestó en sus redes sociales.