Colo Colo tendrá este miércoles su esperado estreno en la fase grupal de la Copa Libertadores 2020, cuando se enfrente como visita a Jorge Wilstermann de Bolivia.

El técnico interino del Cacique, Gualberto Jara, adelantó este lunes el plan para afrontar el cotejo en la altitud de Cochabamba.

“Estoy analizando al rival y hay que sumar la altura. Es importante que las líneas estén juntas, tener el balón, recuperar lo antes posible y lo más lejos posible de nuestro arco. No tengo definido el equipo, me queda un día más de entrenamiento (…) En este tipo de competencias el punto y el gol de visita son buenos, se pueden dar ambas cosas. No es una altura tan importante como en La Paz y acá tenemos condiciones similares en Calama o El Salvador. No hay que hacer esfuerzos desmedidos, tener las líneas juntas”, expresó el adiestrador en conferencia de prensa.

Sobre los bolivianos, dijo: “Tienen a Serginho como buena figura, aprovechan su habilidad, tiene buen remate de media distancia de tiros libres. Es un equipo ayudado por la altura, tratan de dividir el equipo de manera que ellos puedan quitar un poco más, para que el rival corra más. Queremos hacer lo que nos convenga para sacar el resultado”.

n cuanto al difícil momento que le tocó asumir tras la salida de Mario Salas, el paraguayo sostuvo: “Como entrenador no es lo que uno espera, uno pretende lo contrario, pero es lo que me toca a mí. Pero estoy confiado, hay jugadores de calidad y de mucha experiencia. Es una competencia que motiva mucha y esperamos seguir mostrando cosas positivas”.

Por último, Jara expresó: “No puedo opinar de los partidos anteriores, puedo opinar del último. Reforzamos conceptos como recuperar en campo rival, tener la pelota, en fin. En eso vamos a insistir en este partido y en lo que me quede dirigiendo. Creo que ese es el camino y los jugadores lo demostraron. Hay que levantar el ánimo de la hinchada, de los jugadores, es un desafío importante, a nadie le gusta pasar por estos momentos. Quiero aportar mi granito de arena para recuperar la alegría de los buenos resultados y la confianza”.