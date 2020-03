Cinco goles en seis partidos y una de las revelaciones del Campeonato Nacional 2020. Cecilio Waterman vive un gran momento en la Universidad de Concepción y así lo demostró el fin de semana con un doblete ante Colo Colo en el Estadio Monumental y que profundizó la crisis alba.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el panameño reveló sus sensaciones y cómo lo han tratado en Chile. “Me han tratado muy bien, me he sorprendido de lo lindo que es el país“, sostuvo el delantero.

Su apellido -Waterman- ha sido material para el ingenio de algunas bromas por parte de los fanáticos nacionales. ¿Cómo se lo toma? “Sabía lo que significaba mi nombre y me lo tomo con chiste, muy tranquilo. Sé que es una broma. Si mi nombre fuera de superhéroe, no estaría acá”, expuso.

Respecto a la delicada situación que vive el Campanil en la tabla de coeficientes, el ex Defensor Sporting se mostró optimista. “Ojalá sea un buen año para poder zafar del descenso. Tenemos un lindo grupo con mis compañeros. Merecemos salir de donde estamos“, dijo.

Waterman, además, comparó las ligas de Uruguay y Chile. “El fútbol uruguayo es más de fuerza y choque. Acá son estadios, allá son canchas. Son totalmente diferentes las ligas. La liga chilena es muy competitiva, muy dinámica, muy rápida“, cerró.