La búsqueda del reemplazante de Mario Salas se convirtió en un problema de proporciones para Colo Colo. Si bien en un principio se manejaban cinco opciones para negociar, tres de ellas declinaron y la lista se redujo a dos opciones: Luiz Felipe Scolari y Gustavo Alfaro.

Sin embargo, en las últimas horas se bajó uno de ellos. De acuerdo a la información que maneja Deportes en Agricultura, el ex entrenador de Boca Juniors no continuó con las conversaciones.

Desde el entorno del Estadio Monumental aseguraron que si bien el campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal en 2007 tenía interés en liderar al “Cacique”, la negativa pasó por un tema deportivo al no tener tiempo para trabajar ni menos para armar un plantel a su medida.

Así las cosas, “Felipao” asoma como la carta más fuerte para asumir en un plantel que tiene como desafío cercano el debut por la Copa Libertadores frente al Jorge Wilstermann de Bolivia.

