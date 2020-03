Caputto y reencuentro con Johnny Herrera: “Me quiero alejar del tema, lo voy a recibir con el mayor de los respetos”

Una de las postales que dejará la séptima fecha del Campeonato Nacional 2020 será el duelo entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar, partido que se disputará en el Estadio Nacional y tendrá como “condimento especial” el reencuentro de Johnny Herrera y la U, luego de tres meses.

Uno de los que no pudo alejarse del tema, fue el entrenador de los azules, Hernán Caputto, quien solamente se limitó a hablar lo justo y necesario del histórico portero.

“Johnny es un ídolo del club, me imagino que la hinchada lo va a recibir muy bien”, dijo en conferencia de prensa.

Respeto a las polémicas que se han generado entre él y el portero, luego de sus declaraciones por la determinación de sacarlo del club, el ex DT de la Roja Sub 17 aseguró que “en lo personal me quiero alejar del tema, pero lo voy a recibir con el mayor de los respetos”.