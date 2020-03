Exjugador de la UC aclaró por qué no llegó a Jorge Wilstermann, rival de Colo Colo en Copa Libertadores

El delantero colombiano Duvier Riascos no tuvo una buena campaña con Universidad Católica en 2019. El atacante no rindió y se fue por la puerta chica de San Carlos de Apoquindo, y su presente no es de los mejores.

Resulta que la “Culebra” supuestamente había fichado por Jorge Wilstermann, rival de Colo Colo de este miércoles en Copa Libertadores, pero su “contratación” dio un inesperado vuelco y el jugador nunca llegó a Cochabamba.

“Tomamos la decisión que el jugador no venga. Wisltermann ya no lo quiere”, dijo el presidente de los aviadores, Grover Vargas.

La respuesta del ex UC no tardó en llegar y dejó prácticamente callados a los bolivianos. “No recuerdo haber hablado con el gerente o presidente del club para que ahora se ande diciendo que no soy serio para mis cosas”, descargó Riascos.

Cabe señalar que, actualmente el cafetalero se encuentra sin club y está esperando ofertas para continuar su carrera.