El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, explicó este miércoles la ausencia del delantero Ángelo Henriquez en la citación para el partido de mañana ante Everton, válido por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2020.

Consultado por la sorpresiva ausencia del ex Dinamo Zagreb, el estratega del elenco colegial declaró que “el caso de Ángelo es como todos los jugadores que han estado dentro y fuera de la citación. Es una decisión técnica, que se conversa en privado. Hay un plantel amplio y todos están con ganas de estar en la citación”.

“Siempre que hay algo individual lo converso con el jugador. Sé que es un jugador importante Ángelo, pero también hay otros jugadores. La decisión va por muchas cosas que tal vez no se vean superficialmente”, agregó.

En la misma línea, el otrora arquero indicó que ”encuentro que como en todos los jugadores hay momentos buenos y no tan buenos, pero la decisión va con muchas cosas que no tienen que ver con la que vean el fondo de que no esté en la citación y disculpen no poder decirla con claridad”.

En cuanto al reencuentro con el arquero de Everton Johnny Herrera, quien últimamente lanzó algunas críticas al actual técnico de la ‘U’, Caputto solo se limitó a decir que “es un ídolo del club, me imagino que la hinchada lo va a recibir muy bien. En lo personal me quiero alejar del tema, pero lo voy a recibir con el mayor de los respetos”.

Respecto al buen nivel presentado por el equipo en la primera parte del Campeonato, el ex seleccionador nacional Sub 17 señaló que “sabemos que nos falta bastante pero hemos crecido como equipo. Pensamos en este año y este torneo, más allá de la tabla ponderada. Nuestro objetivo paso a paso, que el equipo vaya creciendo. El equipo está competitivo”.

Por último, Caputto se refirió a su próximo oponente. “Es un equipo que viene sin ganar, pero es difícil, es un equipo que propone. Tomaremos recaudos, tenemos claro qué intentar hacer para buscar ganar el partido. Habrá jugadores que pasaron por el club también y eso es importante”, sentenció.

Agencia Uno