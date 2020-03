Información de Eugenio “Keno” Salinas desde Estocolmo, Suecia

Este viernes 6 y sábado 7 de marzo Chile tendrá un duro desafío ante Suecia en Estocolmo para buscar la clasificación a la Fase Final de la Copa Davis que se desarrollará en la última semana de noviembre.

El equipo nacional, eso sí, no contará con Cristian Garín por lesión y Nicolás Jarry por doping, por lo que Nicolás Massú apostará por la juventud de Alejandro Tabilo, Bastián Malla, Marcelo Tomás Barrios y Matías Soto, este último la gran novedad de la nómina.

Pese a las ausencias de las dos primeras raquetas, en el elenco escandinavo no se confían. Así lo reveló Robin Söderling, ex 5 del ATP y capitán de los europeos, en diálogo con Deportes en Agricultura. “Espero que sea un buen partido. Será difícil aunque no estén Cristian Garín y Nicolás Jarry, pero siempre va a ser difícil porque Chile tiene buenos jugadores. Los nuestros tienen buena condición física y vienen jugando bien. Habrá que jugarlo muy bien para poder ganar”, sostuvo.

Además, el ex tenista recordó su etapa como singlista en el torneo más importante a nivel de países. “Es un agrado estar de nuevo en la Copa Davis. Tengo muy buenos recuerdos“, complementó.