Uruguay sigue sufriendo y lamenta otra baja para el partido ante Chile

A tres semanas del partido entre Uruguay y Chile por la primera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2020, el cuadro celestre sigue sufriendo importantes bajas.

A la ya confirmada ausencia de Luis Suárez y la incierta situación de Lucas Torreira, este miércoles se sumó la de Maximiliano Gómez, delantero de 23 años del Valencia español.

El atacante del conjunto “Che” se fracturó del quinto metatarsiano de un dedo del pie izquierdo y estará un mes fuera de las canchas, por lo que no estará ante la Roja en el Estadio Centenario.

Los encargados de la intervención quirúrgica fue el equipo del doctor Ramón Cugat, el mismo que hace algunos años operó a Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

En nuestra profesión siempre estamos expuestos a una lesión.

Cuando sucede cuesta aceptarlo. pero hoy luego de la operación ya me siento fortalecido para encarar la recuperación y volver más fuerte que nunca. Agradezco a todos los que me han acompañado y me han alentado a segui pic.twitter.com/m8DX8K71b1

— Maximiliano Gómez (@gomez_maxi9) March 3, 2020