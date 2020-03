Pizzi reconoció que su mayor fracaso fue con la Roja y se comparó con Messi

Hace unas semanas Juan Antonio Pizzi recordó su paso por la selección chilena, donde aseguró que el dirigir a la Roja fue el punto más alto de su carrera y que fue duro el no haber clasificado al Mundial de Rusia 2018.

Y ahora el técnico argentino nacionalizado español volvió a referirse a su estadía en el combinado criollo, donde admitió que fue un fracaso el último proceso eliminatorio.

“Uno de los fracasos más duros de mi carrera deportiva fue no clasificar a Chile al Mundial. Habíamos hecho un gran trabajo y teníamos un plantel que generaba grandes expectativas, pero nos tocó quedar afuera por diferencia de gol. Fue un dolor muy grande no haber podido ir a la Copa del Mundo con ese equipo“, reconoció el santafesino en entrevista con Infobae.

Además, blindó a Marcelo Díaz de las críticas por el error que cometió en la final de la Copa Confederaciones ante Alemania: “Creo que Marcelo Díaz no fue el culpable. El fútbol chileno ha tenido pocos jugadores como él y tienen que estar agradecidos por todo lo que le dio a su selección. Es cierto que la prensa es dura, pero forma parte de nuestro trabajo aceptar las críticas de los medios de comunicación, aunque muchas veces sea de manera injusta y sin fundamentos. Cada uno sabe cómo ejerce su profesión”.

En otro tema, consultado sobre qué jugador en la actualidad sería, “Macanudo” sorprendió y respondió: “Messi, no tengo dudas“.

Por último, sobre si piensa seguir dirigiendo, Pizzi expresó: “Tuve varias propuestas, pero hoy por hoy analizo bien cada situación. Hace 10 años me volvía loco por las ganas de dirigir, pero ahora lo tomo con más calma. Analizo los planteles que voy a tener, las expectativas que genera el equipo, la proyección que tienen los dirigentes del club, aunque después no se cumplan los proyectos. Hay una realidad marcada por los resultados, porque si no se dan rápidamente se terminan los proyectos”.