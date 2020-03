El tenis sufre las consecuencias del coronavirus y suspende el primer Masters 1000 del año

Información de © Agence France-Presse

Justo un día antes de su inicio, el ATP Masters 1000 de Indian Wells que se realiza en California se convirtió en el primer evento deportivo cancelado en Estados Unidos por causa del coronavirus o COVID-19. El torneo, donde estaba el chileno Cristian Garín (18° ATP) estaba programado entre los días 9 y 22 de marzo, pero el avance de la enfermedad obligó a la determinación de las autoridades.

“Estamos muy decepcionados de que el torneo no vaya a jugarse, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, aficionados, jugadores, voluntarios, patrocinadores, empleados, vendedores y todo el mundo involucrado en el evento es de una importancia primordial. Estamos preparados para hospedar el torneo en otra fecha y exploraremos opciones“, declaró el alemán Tommy Haas, ex tenista y director de la competición.

La decisión golpeó a los deportistas, quienes se enteraron de la determinación en suelo californiano. “Nosotros estamos aquí y todavía decidiendo qué es lo siguiente“, escribió Rafael Nadal en su cuenta de Twitter.

En tanto el argentino Diego Schwartzman criticó a la organización por lo tardío del comunicado. “Estaría bueno que ATP Tour comunique un poco mejor a los jugadores de una suspensión de semejante torneo cuando estamos todos acá… enterarse por redes sociales o whatsapp es bastante flojo“, dijo.

California, el estado más poblado de Estados Unidos, decretó estado de emergencia el miércoles luego del primer fallecimiento por el virus, como también el conocimiento de más de 50 casos de contagiados.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 9, 2020