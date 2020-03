Jorge “Kike” Acuña confirmó a leyenda del fútbol mundial para su despedida

El exfutbolista Jorge “Kike” Acuña confirmó que quiere realizar su partido de despedida oficial. Luego de dos años, el exjugador de la UC ya planifica lo que será este cotejo y, de hecho, ya tiene un jugador de renombre mundial.

El jugador en cuestión es Robin Van Persie, ex delantero holandés y figura del Arsenal y del Manchester United. “Con Dirk Kuyt no conversé más. Con el que sigo en contacto es con él”, Acuña en conversación con AS Chile.

“Hablé con él porque tengo pensado hacer mi despedida del fútbol, ojalá San Carlos de Apoquindo y Van Persie es uno de mis invitados”, agregó.

“Entonces lo conversé con él y aceptó venir a Chile para ese día. Solamente nos comunicamos para eso”, cerró.

Cabe señalar que el holandés y “Kike” Acuña coincidieron en el Feyenoord de Holanda en 2003.