A tres semanas del debut de Chile en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Gonzalo Jara conversó con Las Últimas Noticias y abordó brevemente las diferencias entre Claudio Bravo y Arturo Vidal que afectaron directamente a la convivencia del plantel. “Me lo perdí (de Bravo y Vidal), qué le puedo decir. Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan. Qué más les puedo comentar, hay que pensar en las Eliminatorias”, dijo.

El actual defensor del Monarcas Morelia de México también detalló su paso por Estudiantes de La Plata de Argentina y que lo ayudó a volver a la Roja. “No hago caso a lo que digan, yo me siento bien para estar en la Selección. Jugué en Estudiantes y ahora hago lo mismo en México. A veces escucho que dicen que no estaba jugando, pero los técnicos me llamaban igual”, reconoció.

Bajo esa premisa el hualpenino pidió el regreso de dos ex seleccionados. “Para mí Jorge Valdivia es un extraordinario jugador y un gran amigo. El talento que tiene no se encuentra en cualquier parte. ¿Te lo llevaría a la Selección? Esa es decisión del profesor, pero yo lo llevo siempre. Creo que Bose le debe dar una vuelta porque lo vamos a necesitar“, agregó.

Jara, además, llamó a la calma respecto al recambio en la Roja. “Obviamente que estamos más viejos, pero hemos ido adaptándonos. La intensidad no es la misma, obvio, pero la línea está. Un recambio debe ser natural, una selección como esta no se repetirá. Todo a su tiempo, el recambio tiene que darse de a poco”, cerró.