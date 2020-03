Universidad Católica tendrá baja por lesión y espera a Ignacio Saavedra para enfrentar al América de Cali

Información de Nicolás Muñoz Correa

Universidad Católica tendrá una importante oportunidad este martes para recuperarse en la Copa Libertadores cuando a las 19:15 horas reciba al América de Cali en San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, lamentará una sensible baja para dicho partido válido por la segunda fecha del grupo E.

Deportes en Agricultura averiguó sobre el estado de salud de Gastón Lezcano, quien no estuvo en el debut ante Internacional de Porto Alegre, y las noticias no fueron positivas. El argentino no se recuperó las molestias físicas que lo afectan y no estará ante los caleños.

Sobre la misma, durante esta tarde habrá novedades respecto a Ignacio Saavedra, quien abandonó la práctica dominical por una fuerte dolencia en el cuadríceps.