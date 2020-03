¿Qué jugador chileno tiene tan fascinado a Pablo Guede en Michoacán?

Información de Marcelo González

No sólo de Colo Colo y Blanco Negro habló Pablo Guede con Deportes en Agricultura (revisa las notas), sino que también de su presente en México. El argentino está a cargo del Monarcas Morelia y si bien el equipo no es protagonista de la Liga MX, no pierde la fe con clasificar a la post temporada.

“Muy bien, estoy contento. Me está costando más que el torneo pasado donde llegamos a las semifinales, pero el torneo es muy competitivo. Es muy lindo porque cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso lo hace muy atractivo. Estamos a tres puntos de la liguilla y dando la pelea”, afirmó.

El elenco de Michoacán cuenta con cinco chilenos en el plantel: Sebastián Vegas, Gonzalo Jara, Rodrigo Millar, Martín Rodríguez y Jorge Valdivia. Sin embargo, uno de ellos tiene encandilado al ex DT albo. ¿De quién se trata? “No sabes lo increíble, cómo está el “Chino”. Me sorprende día a día, con 38-39 años es el que más corre”, sostuvo.

El adiestrados también se refirió a las posibilidades que tienen sus dirigidos de estar en la nómina de la Roja para el debut por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. “No me sorprendería para nada, están a un nivel muy alta. Todos los chilenos están muy bien, contentos… son unos chicos extraordinarios. Estoy contento con el trabajo diario que hacen”, reconoció.