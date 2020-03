Eduardo Vargas abre la puerta para volver a la U y no pierde la esperanza de jugar la Copa América con la Roja

El delantero Eduardo Vargas está en Estados Unidos para disputar la Concachampions del fútbol centro y norteamericano, con Tigres UANL de México, donde el chileno no pasa sus mejores momentos en el cuadro felino.

En ese contexto, el jugador conversó con RedGol y le abrió la puerta a la idea de volver a Universidad de Chile, equipo donde explotó e internacionalizó su carrera, y no pierde la esperanza de ir a la Copa América.

“Cualquier sueño de un jugador es retirarse en el equipo que lo vio nacer o levantó a su plenitud. Sí, me gustaría volver a la U, pero todavía no, me siento joven con 30 años”, comenzó diciendo.

Sobre la Roja y estar en la historia del fútbol chileno, “Turboman” expresó que “siempre quise ser goleador de la selección y el equipo en el que esté. Para mí es un sueño poder realizarlo en este momento y seguir avanzando”.

En esa línea, el exjugador del Napoli también se fijó metas para la próxima Copa América. “Físicamente estoy bien y aprovecho al máximo todos los minutos que me dan. Trataré de llegar bien”, cerró.