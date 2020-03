“Salvo que esto cambie mucho, el Getafe no va a viajar a Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos”. Con estas declaraciones a “El Transistor” de Onda Cero, el presidente del Getafe, Ángel Torres, mostró su negativa de jugar ante el Inter de Milán por la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League.

El aumento de los contagiados y muertos en la zona de Lombardía a causa del COVID-19 causaron mucha preocupación en la directiva del club español y durante las últimas horas la UEFA tomó una seria determinación: suspenderlo.

La medida se debió a las restricciones en los vuelos directos entre España e Italia y el aislamiento de 60 millones de personas en la península itálica. “Las decisiones adicionales sobre los partidos serán comunicadas a su debido tiempo“, sostuvo la entidad.

Así las cosas, y tal como sucedió en la Serie A hace algunas semanas, otra vez el coronavirus dejó sin jugar a Alexis Sánchez en los lombardos.

Además del Inter de Milán – Getafe, el choque entre Sevilla y Roma tampoco se disputará.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020