Pablo Guede salió al paso y aclaró la situación de Jorge Valdivia en Monarcas Morelia

Por tercera fecha consecutiva Jorge Valdivia no fue considerado en Monarcas Morelia y en México comenzaron los trascendidos sobre la condición física bajo la cual llegó al club que adiestra Pablo Guede.

Justamente fue el técnico quien salió al paso y aclaró el real panorama del “Mago” en Michoacán. “Para informar hay que asesorarse. Es verdad que tiene una rotura en el gemelo, pero es porque le pegaron una patada, no porque se desgarró o golpeó. Lo sacaron de la cancha por una patada muy fuerte, el que entiende un poquito de esto sabrá que el gemelo es un músculo complicado porque no lo descansas ni hasta cuando duermes. Por eso no está jugando“, dijo en conversación con Deportes en Agricultura.

De todas formas el ex Colo Colo se mostró optimista y reveló la fecha del regreso del “10”. “Ya lo tendrá para este fin de semana y está con todas las ganas e ilusión de hacerlo bárbaro”, complementó.