Estos son todos los partidos que se jugarán sin público en el fútbol chileno

Este jueves, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el Ministerio de Salud, anunciaron que a partir del 18 de marzo hasta el 19 de abril el fútbol chileno se jugará sin público por el avance que ha tenido en nuestro país el coronavirus.

En ese sentido, serán cinco fechas de la Primera División, Primera B y Segunda División las que se verán afectadas con esta medida.

El duelo que marcará una de estas jornadas será el del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, el que se jugará el domingo 22 de marzo en el Estadio Nacional.

Cabe señalar que, junto con el anunció del balompié nacional, la FIFA y la Conmebol postergaron el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y suspendieron transitoriamente la Copa Libertadores desde la próxima semana.

Revisa toda la programación que se jugará sin público:

Primera División: Novena fecha

Palestino vs. Everton

U. de Concepción vs. Unión Española

U. La Calera. vs Cobresal

Wanderers vs. Curicó Unido

UC vs. Coquimbo Unido

Deportes Iquique vs. Huachipato

Universidad de Chile vs. Colo Colo

Deportes Antofagasta vs. Audax

Deportes La Serena vs. O’Higgins

Primera B: Quinta fecha

Magallanes vs. Barnechea

Deportes Valdivia vs. Deportes Puerto Montt

San Marcos vs. Ñublense

Rangers vs. Deportes Temuco

Santiago Morning vs. San Luis

Deportes Copiapó vs. Cobreloa

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Melipilla

Segunda División: Primera Fecha

Deportes Colina vs. Independiente de Cauquenes

Deportes Linares vs. General Velásquez

Colchagua vs. Deportes Concepción

Deportes Vallenar vs. Lautaro de Buin

Fernández Vial vs. Deportes Iberia

Deportes Recoleta vs. San Antonio Unido