La propagación del coronavirus está obligando a suspender los diferentes eventos deportivos en el mundo y amenaza con hacerlo en el fútbol chileno, que esta temporada ya ha visto partidos postergados

por el estallido social.

Toda esta situación tiene molesto al portero de Universidad de Chile Fernando de Paul, quien lamentó que el balompié criollo no se desarrolle de forma regular y que en otros países se haya adoptado la medida de jugar a puertas cerradas por el COVID-19.

“Es un poco fastidioso, pero nosotros tratamos de trabajar pensando que se va a jugar normal y todas las semanas lo hacemos de la misma manera. A veces, como viene pasando tan seguido de que no se sabe si se juega o no, cuesta aislarse un poco, pero esperemos que de a poco todo se acomode y que sea lo mejor para el país y que estemos con tranquilidad para jugar”, reconoció el golero en la conferencia de prensa de este jueves.

Sobre la inminente suspensión del inicio de las Clasificatorias sudamericana, sostuvo: “Es un tema delicado para opinar, lo veo todo en la tele y es lamentable, pero no estoy al tanto de todo. Las Eliminatorias y todo eso, la gente que decide, decidirá lo mejor para todos, para la gente, porque no es lo ideal jugar sin equipo que es lo que vive la gente en Europa”.

Por último sobre el duelo de este sábado ante Palestino en La Cisterna, donde no habrían muchos hinchas azules por la polémica con el alcalde de la comuna, Santiago Rebolledo, De Paul dijo: “No es lo ideal, en este club siempre que juguemos de local o visita, la gente toma un papel importante por cómo es el hincha de la U, pero son decisiones que toma otra gente que no podemos meternos mucho. Quizás podemos manifestarnos y decir que nosotros queremos jugar con nuestra gente”.